In otto nella stanza d’albergo Barletta | festa in locale | sanzionati dieci giovani

(Di lunedì 22 marzo 2021) Feste private in locali e camere: la zona rossa non ferma i furbetti che nell’arco del finesettimana hanno trovato ogni sorta di escamotage per aggirare le regole anti-contagio. Avviene nel barese dove nell’arco di tutto il weekend i poliziotti hanno effettuato controlli per verificare il rispetto delle norme di prevenzione. Agli agenti hanno scovato 10che avevano organizzato unaprivata all’interno di un: a loro è stata contestata la relativa violazione amministrativa. Altri 8sono stati sorpresi all’interno di un’unicadi albergo, presa in affitto da uno di loro: elevate 8 sanzioni amministrative nei confronti dei ragazzi e relative contestazioni al titolare della struttura. A Corato sabato sera, 11 ragazzi ...

Nella notte tra venerdì e sabato otto persone sono state fermate mentre rientravano da uno "spuntino" in montagna ben oltre la mezzanotte: per loro è scattata la sanzione e in due sono anche stati den ...