Honest Thief, recensione: Liam Neeson che vince non si cambia (Di lunedì 22 marzo 2021) recensione di Honest Thief, nuovo film d'azione e vendetta con protagonista Liam Neeson, disponibile su Sky. C'è un pizzico di nostalgia, per chi scrive, nel dover affrontare la recensione di Honest Thief, thriller a base di azione e vendetta con protagonista Liam Neeson che arriva direttamente su Sky per quanto riguarda il mercato italiano. Nostalgia perché, mentre in Italia i cinema sono chiusi - di nuovo - dalla fine di ottobre 2020, ci sono altre nazioni in cui le sale hanno resistito più a lungo o sono ancora aperte, per quanto con limitazioni. Tra queste nazioni c'è la Finlandia, dove il sottoscritto ha passato le vacanze di Natale insieme alla famiglia. Lì i cinema rimangono aperti, … Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021)di, nuovo film d'azione e vendetta con protagonista, disponibile su Sky. C'è un pizzico di nostalgia, per chi scrive, nel dover affrontare ladi, thriller a base di azione e vendetta con protagonistache arriva direttamente su Sky per quanto riguarda il mercato italiano. Nostalgia perché, mentre in Italia i cinema sono chiusi - di nuovo - dalla fine di ottobre 2020, ci sono altre nazioni in cui le sale hanno resistito più a lungo o sono ancora aperte, per quanto con limitazioni. Tra queste nazioni c'è la Finlandia, dove il sottoscritto ha passato le vacanze di Natale insieme alla famiglia. Lì i cinema rimangono aperti, …

Advertising

digitalsat_it : Mai rubare a casa di un ladro. #LiamNeeson vi aspetta nel nuovo film #SkyOriginal #HonestThief questa sera in prim… - moviestruckers : #HonestThief con #LiamNeeson in prima assoluta su Sky e NOW - MontiFrancy82 : “HONEST THIEF” con #LiamNeeson in prima assoluta lunedì 22 marzo su Sky Cinema Uno - cinemaniaco_fb : ?????????????? Honest Thief, recensione: Liam Neeson che vince non si cambia - SMSNEWSOFFICIAL : “HONEST THIEF” con #LiamNeeson in prima assoluta lunedì 22 marzo su Sky Cinema Uno -