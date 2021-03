Elisa Longo Borghini conquista il Trofeo “Alfredo Binda”, top ten per Elisa Balsamo (Di lunedì 22 marzo 2021) Prova d’altri tempi per Elisa Longo Borghini che a Cittiglio ha conquistato il Trofeo “Alfredo Binda”. Sulle strade del fuoriclasse varesino, la campionessa italiana ha sbaragliato la concorrenza attaccando a venticinque chilometri dall’arrivo e aggiudicandosi per la seconda volta in carriera l’appuntamento primaverile dell’UCI Women’s Worldtour. La competizione, caratterizzati dall’ascesa di Orino, si è animata sin dalle prime battute grazie a una serie di attacchi che hanno alzato il ritmo e hanno costretto il gruppo ad affrontare a grande velocità le salite in programma nei primi due circuiti. Ad accendere la minaccia sono state però Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana) e Paulina Rooijakkers (Liv Racing) che, all’ingresso del percorso finale, sono ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Prova d’altri tempi perche a Cittiglio hato il”. Sulle strade del fuoriclasse varesino, la campionessa italiana ha sbaragliato la concorrenza attaccando a venticinque chilometri dall’arrivo e aggiudicandosi per la seconda volta in carriera l’appuntamento primaverile dell’UCI Women’s Worldtour. La competizione, caratterizzati dall’ascesa di Orino, si è animata sin dalle prime battute grazie a una serie di attacchi che hanno alzato il ritmo e hanno costretto il gruppo ad affrontare a grande velocità le salite in programma nei primi due circuiti. Ad accendere la minaccia sono state però Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana) e Paulina Rooijakkers (Liv Racing) che, all’ingresso del percorso finale, sono ...

