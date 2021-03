E sui social Fonseca è sotto accusa: a Roma tutti contro lui e i giocatori (Di lunedì 22 marzo 2021) Sette punti nelle ultime sei, il sesto posto a rischio se la Lazio battesse il Torino, la difficoltà con tutte le squadre della parte alta della classifica perché tra Inter, Milan (2 volte), Atalanta, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Sette punti nelle ultime sei, il sesto posto a rischio se la Lazio battesse il Torino, la difficoltà con tutte le squadre della parte alta della classifica perché tra Inter, Milan (2 volte), Atalanta, ...

Advertising

emenietti : il pensiero di avere anche solo un over 80 ricoverato in ospedale perché non è stato vaccinato per tempo è da togli… - VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - meb : #21marzo giornata speciale: inizia la #Primavera ed è l’anniversario della nascita di una delle mie poetesse prefer… - gliacca : RT @PremioStrega: Melania Mazzucco, presidente del Comitato direttivo del premio, annuncia i dodici titoli candidati al #PremioStrega2021… - Martino_Got : RT @emenietti: il pensiero di avere anche solo un over 80 ricoverato in ospedale perché non è stato vaccinato per tempo è da togliere il so… -