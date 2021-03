Diritti umani, è guerra di sanzioni tra Occidente e Cina (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Sale la tensione tra l’Unione europea e la Cina e si allontana la possibilità di un voto positivo sull’accordo sugli investimenti Ue-Cina all’Eurocamera. Ad aprire lo scontro è stato, nella giornata di oggi, il via libera da parte dei 27 ministri degli Esteri Ue, riuniti in presenza, alle misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang colpevoli di violazioni dei Diritti umani sulla minoranza musulmana degli uiguri. Un provvedimento che ha scatenato la reazione di Pechino con massicce contromisure contro eurodeputati, organi istituzionali e think tank europei. Nel dettaglio i ministri degli Esteri dell’Ue hanno approvato l’inserimento di quattro leader e un’entità della regione cinese dello Xinjiang nell’elenco delle sanzioni per violazioni dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Sale la tensione tra l’Unione europea e lae si allontana la possibilità di un voto positivo sull’accordo sugli investimenti Ue-all’Eurocamera. Ad aprire lo scontro è stato, nella giornata di oggi, il via libera da parte dei 27 ministri degli Esteri Ue, riuniti in presenza, alle misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang colpevoli di violazioni deisulla minoranza musulmana degli uiguri. Un provvedimento che ha scatenato la reazione di Pechino con massicce contromisure contro eurodeputati, organi istituzionali e think tank europei. Nel dettaglio i ministri degli Esteri dell’Ue hanno approvato l’inserimento di quattro leader e un’entità della regione cinese dello Xinjiang nell’elenco delleper violazioni dei ...

