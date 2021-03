Dayane Mello da Barbara D' Urso racconta | La mia amicizia con Leonardo DiCaprio”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ospite della puntata di Live - Non è la D'di domenica 21 marzo,hato particolari inediti della suaconha risposto alle domande sulla suacondurante il Live - Non è la D'di domenica 21 marzo: sul web sono circolate foto della modella in Senza veli durante una vacanza con l'attore hollywoodiano. Ospite diD'in una delle ultime puntate del Live - Non è la D'(che chiuderà i battenti il prossimo 28 marzo),ha parlato dei rapporti che si sono creati all'interno ...