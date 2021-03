“Cry Macho” | svelata la data di uscita del nuovo film di Clint Eastwood

(Di martedì 23 marzo 2021) “Cry”, ildiEastoowd vedrà la luce il 22 ottobre 2021. Il regista sarà anche il protagonista della pellicola ispirata al romanzo di N Richard Nash, nella quale interpreterà un ex star del rodeo e allevatore di cavalli. Ambientato nel 1978, l’artista novantenne ha una missione: portare in salvo il figlio di un vecchio datore di lavoro dalle grinfie della madre alcolista. Crysarà anche il protagonista Nello scenario della campagna messicana sulla via del ritorno nel Texas, l’improbabile coppia compie un viaggio, nel quale l’uomo trova il proprio senso di redenzione attraverso gli insegnamenti impartiti al giovane per renderlo un uomo migliore. “Cry” sarà distribuito dalla Warner. La sceneggiatura ...

Warner ha annunciato la data di uscita di Cry Macho, il nuovo film che verrà diretto e interpretato da Clint Eastwood. Cry Macho, il nuovo film diretto da Clint Eastwood, ha ora una data di uscita: il ...