Cristiano Ronaldo: la decisione sul suo futuro non è stata ancora presa (Di lunedì 22 marzo 2021) Cristiano Ronaldo, delusione post Benevento: c’è una sensazione sul suo futuro. Le ultime sul fuoriclasse portoghese Secondo quanto riportato da Tuttosport, sbollita l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions, Cristiano Ronaldo è apparso sereno e voglioso di riprovarci con la Juventus anche il prossimo anno. La decisione finale sul futuro, però, ancora non è stata presa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Negli ambienti bianconeri, come nei salotti delle trattative, sono tutti convinti che CR7 onorerà il suo accordo con la Vecchia Signora. Anche Paratici, dopo Juve Benevento, ha parlato così del suo futuro: «La linea della Juve è questa. Abbiamo Ronaldo, il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021), delusione post Benevento: c’è una sensazione sul suo. Le ultime sul fuoriclasse portoghese Secondo quanto riportato da Tuttosport, sbollita l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions,è apparso sereno e voglioso di riprovarci con la Juventus anche il prossimo anno. Lafinale sul, però,non è. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Negli ambienti bianconeri, come nei salotti delle trattative, sono tutti convinti che CR7 onorerà il suo accordo con la Vecchia Signora. Anche Paratici, dopo Juve Benevento, ha parlato così del suo: «La linea della Juve è questa. Abbiamo, il ...

