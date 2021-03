Claudio Gioè pasionario per il Sud (Di lunedì 22 marzo 2021) Claudio Gioè: «Al Sud manca tutto» Libero, pagina 20, di Emilia Santini. Morto un cult, se ne fa un altro. Nemmeno il tempo di piangere la possibile fine di Commissario Montalbano, e la stessa casa di produzione Palomar tira fuori dal cilindro una nuova fiction giallo – siciliana: Màkari. In onda stasera su Rai1, ha per protagonista un Claudio Gioè in forma smagliante che, per l’occasione, si riscopre addirittura sciupa femmine: «Ma quella, mi creda, è la parte meno riuscita della storia», assicura divertito l’attore. È pronto a raccogliere l’eredità di Montalbano?«Calma, calma. Gli ascolti sono molto buoni (oltre 6 milioni di spettatori, ndr), ma qualsiasi confronto con un prodotto così longevo è azzardato. Noi abbiamo appena iniziato a muovere i primi passi…».Di certo però restituite un’immagine più contemporanea ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 22 marzo 2021): «Al Sud manca tutto» Libero, pagina 20, di Emilia Santini. Morto un cult, se ne fa un altro. Nemmeno il tempo di piangere la possibile fine di Commissario Montalbano, e la stessa casa di produzione Palomar tira fuori dal cilindro una nuova fiction giallo – siciliana: Màkari. In onda stasera su Rai1, ha per protagonista unin forma smagliante che, per l’occasione, si riscopre addirittura sciupa femmine: «Ma quella, mi creda, è la parte meno riuscita della storia», assicura divertito l’attore. È pronto a raccogliere l’eredità di Montalbano?«Calma, calma. Gli ascolti sono molto buoni (oltre 6 milioni di spettatori, ndr), ma qualsiasi confronto con un prodotto così longevo è azzardato. Noi abbiamo appena iniziato a muovere i primi passi…».Di certo però restituite un’immagine più contemporanea ...

Advertising

Raiofficialnews : Terzo appuntamento con #ClaudioGioè nei panni dell’'investigatore per caso' Saverio Lamanna. ?#Màkari, stasera all… - Alessandra_512 : RT @ilvolosicilia: Breve saluto di @IBoschetto nel programma 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1, per il lancio della terza puntata di 'Màka… - Marina31297272 : RT @Raiofficialnews: Terzo appuntamento con #ClaudioGioè nei panni dell’'investigatore per caso' Saverio Lamanna. ?#Màkari, stasera alle 2… - carmentefa : RT @carlopalomar: 'Màkari', un altro caso per Claudio Gioè. Trama e anticipazioni della nuova puntata #Màkari - carlopalomar : 'Màkari', un altro caso per Claudio Gioè. Trama e anticipazioni della nuova puntata #Màkari -