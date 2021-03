Calciomercato, Massimiliano Allegri è pronto: “A giugno torno” (Di lunedì 22 marzo 2021) Calciomercato, Massimiliano Allegri è pronto per tornare su una panchina. Assente da due anni, il tecnico livornese è a caccia di rivincite Doveva essere un solo anno, giusto per rifiatare e guardarsi in giro. Sono diventati due, per mancanza di proposte accattivanti, ma adesso Massimiliano Allegri ha deciso di mettere fine alla sua latitanza dalla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)per tornare su una panchina. Assente da due anni, il tecnico livornese è a caccia di rivincite Doveva essere un solo anno, giusto per rifiatare e guardarsi in giro. Sono diventati due, per mancanza di proposte accattivanti, ma adessoha deciso di mettere fine alla sua latitanza dalla L'articolo proviene da Inews.it.

