Benevento | Vigorito | “Allo Stadium miglior festeggiamento per me in 15 anni di presidenza”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) “è stato ilper me in 15di. Ero seduto sugli scalini con Foggia che si era procurato il colpo della strega per prendermi in braccio, io cercavo di alzarlo e ridevamo insieme. Poi ci siamo rialzati e ci siamo guardati con gli occhi umidi e la sensazione di aver fatto qualcosa di bello”. Lo ha dichiarato il presidente delOreste, intervenuto a “La politica nel pne” su Rai Gr Parlamento, commentando la vittoria sulla Juventus. “Mi pare fossero dieciche i bianconeri non perdevano in casa con una neopromossa – ha osservato il numero uno del club campano – ed è una soddisfazione. Abbiamo fatto 4 punti su 6 con la Juve? Questo deve far ...