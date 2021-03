(Di lunedì 22 marzo 2021) Un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di campionato.E' un momento tutt'altro che positivo per ildi Luigi De Laurentiis. Ieri, domenica 21 marzo, l'ennesimamaturata in casa delalla luce delle reti messe a segno nel secondoda Alessio Di Massimo e Felice Evacuo. Un ko che non è certamente passato inosservato, con la compagine pugliese che adesso non più alcuna speranza di raggiungere il primo posto della classifica del Girone C, occupato dalla Ternana.Il, dunque,in. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, al rientro dalla trasferta in terra calabra, Di Cesare e compagni sono tornati nella struttura alberghiera che ha ospitato lagià nei giorni scorsi. Un ...

Advertising

Mediagol : #Bari, ancora una sconfitta a Catanzaro: la squadra resta in ritiro a tempo indeterminato - danyrossoverde : Bari, il primo posto è matematicamente sfumato: la piazza contesta squadra e società Perché ancora speravate di arr… - Ilikepuglia : Turi, positiva al Covid partorisce una bimba: 'Non ho ancora abbracciato mia figlia' - zagreus39922475 : @Gitro77 Stupisce ancora di più Bari. ?? - corrmezzogiorno : #Bari Bari, mamma positiva partorisce: «Non ho ancora abbracciato mia figlia» -

Ultime Notizie dalla rete : Bari ancora

BariToday

... ad esempio rispetto a lunedì l'avanzata del virus èdi rilievo. In aumento i morti e i ... 500 in provincia di, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 115 in provincia di ...E anzi, la vicinanza èpiù forte per superare ogni difficoltà. È questa l'attività dell'Aia -... E quando ci si trova in stadi importanti, che magari hanno ospitato i Mondiali (comee ...continua Anelli. "Un altro fronte in cui le carenze organizzative si fanno sentire è quello dei vaccini: a Bari ancora oggi non tutti i medici sono stati vaccinati. Inoltre, la cattiva ...Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Registrati inoltre altri 28 morti. Rimane sempre molto alta la percentuale di casi positivi al Covid 19 nella ...