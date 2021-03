Avatar torna a essere il film record d’incassi. Merito della Cina (Di lunedì 22 marzo 2021) All’uscita di Avengers: Endgame, a metà 2019, in molti se lo aspettavano: il blockbuster Marvel avrebbe superato il record di incassi di Avatar di James Cameron. E così è stato: l’avventura epica dei supereroi ha portato a casa 2,79 miliardi di dollari nel mondo, superando di poco il competitor. E ci è voluta in sostanza una pandemia affinché avvenisse un nuovo sorpasso: negli ultimi dieci giorni, infatti, Avatar è stato ridistribuito nelle sale cinesi, dove il mercato cinematografico sta tornando speditamente ai livelli pre-Covid. Resa appetibile soprattutto nelle versioni Imax, la storia ambientata sul pianeta Pandora sta incassando 41 milioni di dollari a Pechino e dintorni. Il che porta gli incassi globali di Avatar a oltre 2,83 miliardi di dollari, restituendogli il primato di ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) All’uscita di Avengers: Endgame, a metà 2019, in molti se lo aspettavano: il blockbuster Marvel avrebbe superato ildi incassi didi James Cameron. E così è stato: l’avventura epica dei supereroi ha portato a casa 2,79 miliardi di dollari nel mondo, superando di poco il competitor. E ci è voluta in sostanza una pandemia affinché avvenisse un nuovo sorpasso: negli ultimi dieci giorni, infatti,è stato ridistribuito nelle sale cinesi, dove il mercato cinematografico stando speditamente ai livelli pre-Covid. Resa appetibile soprattutto nelle versioni Imax, la storia ambientata sul pianeta Pandora sta incassando 41 milioni di dollari a Pechino e dintorni. Il che porta gli incassi globali dia oltre 2,83 miliardi di dollari, restituendogli il primato di ...

