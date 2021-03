Appuntamenti macroeconomici | settimana del 22 marzo 2021

Advertising

Lunedì 22/03/2021 06:00 Giappone : Leading indicator (atteso 99,1 punti; preced. 97,7 punti) 10:00 Unione Europea : Partite correnti Zona Euro (preced. 36,7 Mld Euro) 13:30 USA : Indice CFNAI (preced. ...... università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021) Venerdì 19/03/2021: BOJ -... Bilancio Datiattesi Venerdì 19/03/2021 00:30 Giappone : Prezzi consumo, annuale (...Occhi dei mercati puntati per la prossima settimana alla Bce, ai rendimenti negli Usa e a una serie di indici macroeconomici, tra cui il Pmi dell'Eurozona mercoledì, previsto da alcuni analisti sostan ...Piazza Affari positiva: M&A banche torna in primo piano. BTP stabili e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 0,61%.