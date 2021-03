Amazon informa sulla “realtà dei fatti” | “I dipendenti sono al primo posto”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) BOLOGNA – La responsabile di Amazon in Italia, Mariangela Marseglia, scrive ai clienti del colosso dello shopping online invitati dai sindacati oggi in sciopero a non fare acquisti sulla piattaforma per tutto il giorno in segno di solidarietà con i lavoratori. “I fatti sono che noi mettiamo al primo posto i nostri dipendenti e quelli dei fornitori terzi offrendo loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi tra i più alti del settore, benefit e ottime opportunità di crescita professionale“, rivendica la manager. “Essere l’azienda più attenta al cliente al mondo significa anche informarvi sulla realtà dei fatti, soprattutto quando questi rischiano di non emergere adeguatamente, per continuare a meritarci la vostra fiducia”, scrive Marseglia provando a ribaltare la narrazione dei sindacati, che protestano per le condizioni di lavoro non solo degli addetti dei magazzini, ma dai lavoratori di tutta la filiera, compresi gli autisti in prima linea per le consegne a domicilio.