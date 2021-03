“Accadrà questa sera”. Isola dei famosi, l’annuncio ufficiale. E sale l’attesa per la sorte dei due naufraghi (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 sta entrando nel vivo e lunedì 22 marzo andrà in onda la terza serata in diretta. Appuntamento dalle 21,20 su Canale 5 con Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice e i tre opinionisti: la cantante Iva Zanicchi, l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini e l’influencer milanese e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Durante la scorsa diretta c’è stata la prima eliminazione. In nomination c’erano Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. Ad avere la peggio è stato il visconte che ha dovuto abbandonare l’avventura. E come è capitato nelle scorse edizioni all’eliminato è stato concesso di approdare a Parasite Island e proseguire l’avventura insieme a Fariba e Ubaldo. Una specie di ultima spiaggia, insomma. Guglielmotti doveva prendere il posto di Marco Maddaloni e aiutare Fariba ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) L’dei2021 sta entrando nel vivo e lunedì 22 marzo andrà in onda la terzata in diretta. Appuntamento dalle 21,20 su Canale 5 con Ilary Blasi nelle vesti di conduttrice e i tre opinionisti: la cantante Iva Zanicchi, l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini e l’influencer milanese e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Durante la scorsa diretta c’è stata la prima eliminazione. In nomination c’erano Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. Ad avere la peggio è stato il visconte che ha dovuto abbandonare l’avventura. E come è capitato nelle scorse edizioni all’eliminato è stato concesso di approdare a Parasite Island e proseguire l’avventura insieme a Fariba e Ubaldo. Una specie di ultima spiaggia, insomma. Guglielmotti doveva prendere il posto di Marco Maddaloni e aiutare Fariba ...

Advertising

fabripep : @StefaniaStefyss Questa squadra andava rivoluzionata già dal dopo cardiff ma s'è voluto spremere il limone ed ora è… - Sakurauchi_Hime : RT @Massimi18840475: @merinaspic @alessandricci Si, compiacimento è il termine che descrive meglio di altri ciò che tanti nostri connaziona… - infoitcultura : Live Non è la D’Urso, anticipazione shock su Pierpaolo Pretelli: cosa accadrà questa sera - Susy56069011 : RT @Lorydm3: Pierr ma quando arriviiii???? Ha da questa mattina che aspettiamo con ansia dato che non sappiamo neanche cosa accadrà ?? non m… - Lorydm3 : Pierr ma quando arriviiii???? Ha da questa mattina che aspettiamo con ansia dato che non sappiamo neanche cosa acca… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadrà questa Cig in deroga: stop per le piccole imprese che licenziano Ecco, la postilla riguarda il secondo punto del calendario, ossia quello che accadrà dal primo ... Il limite d'utilizzo per la cassa Covid è fissato a 40 settimane , ma se ci saranno risparmi su questa ...

Castellinaldo d'Alba: da Roma, 1 milione di euro per la messa in sicurezza del centro storico ... "Finalmente, grazie anche alla perseveranza di questa amministrazione nel ricercare contributi e ... Cosa accadrà, ora? "A partire dal fondovalle, verrà realizzata una serie di gradoni in terra armata ...

Live Non è la D’Urso, anticipazione shock su Pierpaolo Pretelli: cosa accadrà questa sera SoloGossip.it Ecco, la postilla riguarda il secondo punto del calendario, ossia quello chedal primo ... Il limite d'utilizzo per la cassa Covid è fissato a 40 settimane , ma se ci saranno risparmi su...... "Finalmente, grazie anche alla perseveranza diamministrazione nel ricercare contributi e ... Cosa, ora? "A partire dal fondovalle, verrà realizzata una serie di gradoni in terra armata ...