Vaccini | Meloni | ' Cittadini dovrebbero scegliere quale fare'

(Di domenica 21 marzo 2021) commenta 'Nella serietà di una campagna vaccinale c'è anche la possibilità per idivaccino'. A 'Live - Non è la d'Urso' la leader di Fratelli d'Italia Giorgia...

Leggo che è stato vaccinato Andrea Scanzi, giornalista di 46 anni…', ha spiegato, che ... Quello deiera uno di questi temi, ma purtroppo abbiamo visto lentezza, incapacità e la ...Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Meloni ha poi proseguito: "Io non ho gli elementi scientifici per dire se è un vaccino è sicuro, ma il governo ce li ha - ha spiegato - bisogna muoversi con la stessa velocità con cui si chiude la ...