Sampdoria-Torino | le probabili formazioni del match

(Di domenica 21 marzo 2021)face to face nel 28° turno di Serie A. Ranieri ritrova due pedine importanti per la formazione titolare La 28esima giornata di Serie A vede laaffrontare ilin una sfida interessante tra due squadre che sono divise da 9 punti. Nello specifico i doriani sono a quota 32 mentre i piemontesi sono sotto a quota 23. La squadra allenata da Ranieri non sta vivendo un periodo felice per quanto riguarda i risultati ed è reduce dalla sconfitta contro il Bologna. Nelle ultime 5 partite, infatti, sono arrivati solo 2 punti, ottenuti dai pareggi con il Genoa contro il Cagliari. Sicuramente migliori le acque in cui naviga il, con il morale alto dopo la vittoria in rimonta sul Sassuolo nel recupero del 24° turno. QUIRanieri recupera ...

Commenta per primo Guarda alcuni dei migliori gol casalinghi realizzati dallacontro ilnel corso degli ultimi anni.La sfida trasi avvicina: il match del Ferraris vedrà tanti ex protagonisti in campo. Su tutti ...Da venerdì 19 marzo, a domenica 21 marzo, appuntamento con la Serie A, in campo per la 28esima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...Sarà la più classica delle partite degli ex per il bomber di Castellammare: Quagliarella, infatti, ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Torino, nel maggio 2000 contro il Piacenza; con ...