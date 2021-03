Regione Lombardia e Rsa, lo Spi Cgil: “Temiamo si chiuda tutto con uno scambio di denaro e non si affrontino i problemi veri” (Di domenica 21 marzo 2021) “Io temo che la questione finisca con il chiudersi esclusivamente con una elargizione economica di Regione Lombardia alle Rsa, ma i problemi sono tanti e vogliamo che vengano affrontati anche quelli che nessuno sta mettendo come priorità. È molto difficile e stiamo incontrando delle forti resistenze”. Federica Trapletti, segretaria del Spi Cgil della Lombardia non lascia molti margini al caso delle Rsa che, a distanza di oltre un anno, è tutt’altro che risolto (LINK ALTRO PEZZO). Nei giorni scorsi il sindacato dei pensionati lombardi della Cgil, ha presentato una ricerca insieme all’Associazione Ires – Lucia Morosini sulla rete delle 717 Residenze sanitarie assistenziali convenzionate dal sistema sanitario regionale lombardo, la più vasta d’Italia che garantisce quasi 62mila posti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Io temo che la questione finisca con il chiudersi esclusivamente con una elargizione economica dialle Rsa, ma isono tanti e vogliamo che vengano affrontati anche quelli che nessuno sta mettendo come priorità. È molto difficile e stiamo incontrando delle forti resistenze”. Federica Trapletti, segretaria del Spidellanon lascia molti margini al caso delle Rsa che, a distanza di oltre un anno, è tutt’altro che risolto (LINK ALTRO PEZZO). Nei giorni scorsi il sindacato dei pensionati lombardi della, ha presentato una ricerca insieme all’Associazione Ires – Lucia Morosini sulla rete delle 717 Residenze sanitarie assistenziali convenzionate dal sistema sanitario regionale lombardo, la più vasta d’Italia che garantisce quasi 62mila posti ...

