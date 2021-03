Playoff ottavi: per Scandicci e Firenze buona la prima (Di domenica 21 marzo 2021) Bergamo - Scandicci 0 - 3 (18 - 25, 17 - 25, 23 - 25) — L'atmosfera non può essere quella di un normale congedo. E a Bergamo, per il passo d'addio della famiglia Foppapedretti, non lo è stata. In ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Bergamo -0 - 3 (18 - 25, 17 - 25, 23 - 25) — L'atmosfera non può essere quella di un normale congedo. E a Bergamo, per il passo d'addio della famiglia Foppapedretti, non lo è stata. In ...

