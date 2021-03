Paratici: “Non è una partita che cambia la programmazione. Siamo contenti di Pirlo” (Di domenica 21 marzo 2021) Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha commentato la sconfitta col Benevento ai microfoni di Sky Sport. Non è stata una partita prevista. Sono qui solo per sottolineare il fatto che abbiamo dato tante gioie, mentre oggi c’è grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato va avanti, ora mettiamo giù la testa e pedalare per migliorare. Se si gioca nella Juventus, ci sono giocatori di livello e abituati ad avere pressione: abbiamo giocato una brutta gara, ripeto. Dobbiamo solo abbassare la testa, oggi abbiamo fatto davvero male. Rigore su Chiesa? Non ci interessa commentare gli episodi, le gare si devono valutare senza. Non l’ho nemmeno rivisto, mi sembrava fallo ma non importa. Errore di presunzione? Ne posSiamo parlare tre giorni sul perché abbiamo giocato una gara non positiva. Ci sono tanti aspetti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Fabio, capo dell’area sportiva della Juventus, ha commentato la sconfitta col Benevento ai microfoni di Sky Sport. Non è stata unaprevista. Sono qui solo per sottolineare il fatto che abbiamo dato tante gioie, mentre oggi c’è grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato va avanti, ora mettiamo giù la testa e pedalare per migliorare. Se si gioca nella Juventus, ci sono giocatori di livello e abituati ad avere pressione: abbiamo giocato una brutta gara, ripeto. Dobbiamo solo abbassare la testa, oggi abbiamo fatto davvero male. Rigore su Chiesa? Non ci interessa commentare gli episodi, le gare si devono valutare senza. Non l’ho nemmeno rivisto, mi sembrava fallo ma non importa. Errore di presunzione? Ne posparlare tre giorni sul perché abbiamo giocato una gara non positiva. Ci sono tanti aspetti ...

