Palermo | Filippi si aggrappa agli attaccanti | da centrocampisti e difensori soltanto sette reti

Leggi su mediagol

(Di domenica 21 marzo 2021) "Ilsi".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sullerealizzate dal. "Senza i gol del pacchetto avanzato vincere diventa complicato per i rosanero", si legge. D'altra parte, il 70% dei successi conquistati fin qui è arrivato grazie. Percentuale che sale al 90% se si considera Santana giocatore puramente offensivo.L'unica vittoria in cui l'attacco non è stato decisivo è stata quella giocata al "Renzo Barbera" contro il Potenza, con la compagine rosanero che ha collezionato i tre punti grazie alla rete realizzata da Luperini, l'unico centrocampista ad aver timbrato fin qui il cartellino. Odjer, De Rose, Broh e Martin, infatti, sono ancora a secco, ...