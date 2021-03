Ong denuncia attacchi turchi in Siria: colpite milizie curde (Di domenica 21 marzo 2021) L’Osservatorio in Siria dei diritti umani ha denunciato l’aviazione turca, rea di aver colpito postazioni curde. RAQQA – L’aviazione turca avrebbe colpito in Siria per la prima volta da 17 mesi. L’attacco ha avuto quale obbiettivo postazioni delle milizie curde. Ong denuncia attacco turchia A denunciare l’evento, realizzatosi martedì sera, è stato l’Osservatorio Siriano dei diritti umani. “Un aereo da combattimento turco ha preso di mira delle postazioni militari delle Forze democratiche Siriane (Fds, a guida curda) nel villaggio di Saida, nella periferia di Ain Issa“, ha precisato l’ong. Siria, il confine controllato dai curdi La zona in questione è compresa nel ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) L’Osservatorio indei diritti umani hato l’aviazione turca, rea di aver colpito postazioni. RAQQA – L’aviazione turca avrebbe colpito inper la prima volta da 17 mesi. L’attacco ha avuto quale obbiettivo postazioni delle. Ongattaccoa Are l’evento, realizzatosi martedì sera, è stato l’Osservatoriono dei diritti umani. “Un aereo da combattimento turco ha preso di mira delle postazioni militari delle Forze democratichene (Fds, a guida curda) nel villaggio di Saida, nella periferia di Ain Issa“, ha precisato l’ong., il confine controllato dai curdi La zona in questione è compresa nel ...

Advertising

news_mondo_h24 : Ong denuncia attacchi turchi in Siria: colpite milizie curde - TerroneDoc : RT @monikindaaaa: @Fragment_84 @TerroneDoc È tutto il processo campato in aria, pure la denuncia di #OpenArms a cui non si doveva dare alcu… - monikindaaaa : @Fragment_84 @TerroneDoc È tutto il processo campato in aria, pure la denuncia di #OpenArms a cui non si doveva dar… - AntonioBergami4 : @boni_castellane Salvini e Meloni non comprendono che senza una riforma totale della magistratura e una strategia d… - ganga2410 : AIUTI BIMBI AFRICANI: L’ONG DI JULIE ANDREWS DENUNCIA I PARENTI DI RENZI #20marzo #Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ong denuncia Siria, raid aerei turchi su aree curde Lo denuncia l'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Un aereo da combattimento turco ha preso di ... a guida curda) nel villaggio di Saida, nella periferia di Ain Issa", ha precisato l'ong. Si tratta ...

Open Arms, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Matteo Salvini: il leader della Lega oggi a Palermo ...dei Ministri dei singoli casi e ancora meno della concessione del porto sicuro alle navi delle ong "... A gennaio, il Comitato ha espresso una sentenza sulla denuncia presentata da alcuni sopravvissuti ...

Migranti, Mediterranea denuncia: "Da procura crociata anti-Ong" TGCOM Ong denuncia attacchi turchi in Siria: colpite milizie curde L’attacco ha avuto quale obbiettivo postazioni delle milizie curde. Ong denuncia attacco Turchia A denunciare l’evento, realizzatosi martedì sera, è stato l’Osservatorio siriano dei diritti umani. “Un ...

Siria, Ong: "Raid turchi su postazioni delle milizie curde" L'aviazione turca ha condotto una serie di raid aerei su una zona controllata dalle milizie curde nel nord della Siria, i primi da 17 mesi. Lo denuncia l'Osservatorio siriano dei diritti umani: "Un ae ...

Lol'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Un aereo da combattimento turco ha preso di ... a guida curda) nel villaggio di Saida, nella periferia di Ain Issa", ha precisato l'. Si tratta ......dei Ministri dei singoli casi e ancora meno della concessione del porto sicuro alle navi delle"... A gennaio, il Comitato ha espresso una sentenza sullapresentata da alcuni sopravvissuti ...L’attacco ha avuto quale obbiettivo postazioni delle milizie curde. Ong denuncia attacco Turchia A denunciare l’evento, realizzatosi martedì sera, è stato l’Osservatorio siriano dei diritti umani. “Un ...L'aviazione turca ha condotto una serie di raid aerei su una zona controllata dalle milizie curde nel nord della Siria, i primi da 17 mesi. Lo denuncia l'Osservatorio siriano dei diritti umani: "Un ae ...