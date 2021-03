Advertising

Agenzia_Ansa : Nel fascicolo d'inchiesta sul crollo del ponte Morandi c'è anche un video che mostra lo stato di usura dello strall… - CaffeFou : Morandi mostra le ustioni: ?'Sono stato fortunato' - - PatriziaAdorni : RT @Antiogu60: Abbiamo lavorato sempre alla Caz.. o di cane.. Confessione Shock di un tecnico. #revocaSubito #InGalera Ponte Morandi, il… - INGFiore2 : RT @rublo49: - Minutza2 : RT @Antiogu60: Abbiamo lavorato sempre alla Caz.. o di cane.. Confessione Shock di un tecnico. #revocaSubito #InGalera Ponte Morandi, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi mostra

il Giornale

Giani, ripreso dalla 'mitica' Anna siin ospedale, mentre fa qualche esercizio per ritornare in forma, muovendo le braccia ancora bendate. Senza sforzarsi troppo e senza stancarsi, ...ENRICO LOMBARDI/ "Vita", l'omaggio in chiave rock a Lucio Dalla e GianniLa seconda (su ... Heinz Wallberga pieno queste caratteristiche: magnifica Lucia Popp nel ruolo di Mimì, allora ...Non ha scelto un brano a caso Gianni Morandi per il suo ritorno sui social e lo ha fatto tra l’altro, nel suo stile. Con la giusta dose di ironia, nonostante tutto quello che sta succedendo! Per Giann ...Gianni Morandi ha tenuto in grande apprensione i suoi fan sulle sue condizioni negli ultimi giorni. Il noto cantante ora aggiorna tutti con un video ...