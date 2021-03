LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: si parte col vento! Wierer e Vittozzi pronte per una gara pazza (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 partenza blanda, come da previsione, anche perché oggi forzare sugli sci sembra inutile. Tutto si deciderà nello stadio. 15.30 Partite le trenta atlete. L’ultima prova femminile è iniziata. 15.29 E’ ufficiale, quantomeno si parte, poi si vedrà. 15.27 C’è ancora parecchio vento a Oestersund al momento ma le condizioni sembrano accettabili per il via. Nonostante questo naturalmente ci si aspetta un’altra gara pazza. 15.25 Siamo a cinque minuti dalla partenza dell’ultima prova femminile della stagione. 15.23 Tanti dunque i temi interessanti in questi ultimi 12,5km di gara, con due azzurre pronte a sognare un ultimo podio. 15.20 Grande lotta oggi anche per la conquista ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.31nza blanda, come da previsione, anche perché oggi forzare sugli sci sembra inutile. Tutto si deciderà nello stadio. 15.30 Partite le trenta atlete. L’ultima prova femminile è iniziata. 15.29 E’ ufficiale, quantomeno si, poi si vedrà. 15.27 C’è ancora parecchio vento aal momento ma le condizioni sembrano accettabili per il via. Nonostante questo naturalmente ci si aspetta un’altra. 15.25 Siamo a cinque minuti dallanza dell’ultima prova femminile della stagione. 15.23 Tanti dunque i temi interessanti in questi ultimi 12,5km di, con due azzurrea sognare un ultimo podio. 15.20 Grande lotta oggi anche per la conquista ...

