La fortuna secondo Pirlo, l'Inter non gradisce le parole del tecnico (Di domenica 21 marzo 2021) Così sottolinea il quotidiano, affermando: ' Inoltre, Conte , al pari dei giocatori e della dirigenza, avrebbero preferito giocare ieri sera con il Sassuolo , piuttosto che complicare il resto del ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 21 marzo 2021) Così sottolinea il quotidiano, affermando: ' Inoltre, Conte , al pari dei giocatori e della dirigenza, avrebbero preferito giocare ieri sera con il Sassuolo , piuttosto che complicare il resto del ...

Advertising

lud_pills : @bachismureddu @CgaMaths @Lucia39134555 Secondo il mio ragionamento, essendoci una pianta organica imposta (per for… - Daniele_Zodan : @capuanogio Secondo me Pirlo aveva bevuto ...altrimenti non si spiega come può dire di aver fortuna una squadra con… - AtzeiLoredana : @SoFar89 ?????? cerco sempre di stemperare con battute. Con Twitter è difficile. Con le limitazioni. Per fortuna l'est… - sorrisoesamba : @_michel4_ Io di squadre ne ho due, per fortuna. Però mi dispiace, perché secondo me meritava lui più di Raffaele. - philnudphy : Da un lato Giulia ha trovato la fortuna con le coreografia di Veronica, ma dall'altro con la Celentano avrebbe più… -