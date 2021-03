Israele, migliaia di persone in piazza contro Netanyahu a pochi giorni dal voto (Di domenica 21 marzo 2021) migliaia di israeliani manifestano questa sera a Gerusalemme per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu. Davanti alla residenza ufficiale del premier uscente che si sta giocando la sua sopravvivenza politica alle elezioni legislative di martedì 23 marzo, le quarte in meno di due anni. I manifestanti si sono radunati con regolarità dal giugno 2020 per gridare il loro malcontento nei confronti del più longevo dei primi ministri israeliani, 12 anni senza interruzioni. Netanyahu è anche il primo capo del governo in carica ad essere incriminato per corruzione in tre casi in cui il premier ha dichiarato la sua innocenza. Negli ultimi mesi, il movimento anti-Netanyahu ha preso slancio e la protesta odierna si annuncia con numeri imponenti. La polizia ha invitato i cittadini di Gerusalemme a stare lontani dal luogo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021)di israeliani manifestano questa sera a Gerusalemme per chiedere le dimissioni di Benjamin. Davanti alla residenza ufficiale del premier uscente che si sta giocando la sua sopravvivenza politica alle elezioni legislative di martedì 23 marzo, le quarte in meno di due anni. I manifestanti si sono radunati con regolarità dal giugno 2020 per gridare il loro malcontento nei confronti del più longevo dei primi ministri israeliani, 12 anni senza interruzioni.è anche il primo capo del governo in carica ad essere incriminato per corruzione in tre casi in cui il premier ha dichiarato la sua innocenza. Negli ultimi mesi, il movimento anti-ha preso slancio e la protesta odierna si annuncia con numeri imponenti. La polizia ha invitato i cittadini di Gerusalemme a stare lontani dal luogo della ...

Advertising

fabbri333 : Israele, migliaia protestano davanti alla casa di Netanyahu - FPugliaVE : RT @michelegiorgio2: Israele, stasera decine di migliaia di israeliani manifestano contro Netanyahu a tre giorni dal voto. Ma non rappresen… - RRmpinero : RT @michelegiorgio2: Israele, stasera decine di migliaia di israeliani manifestano contro Netanyahu a tre giorni dal voto. Ma non rappresen… - Dani65489209 : RT @michelegiorgio2: Israele, stasera decine di migliaia di israeliani manifestano contro Netanyahu a tre giorni dal voto. Ma non rappresen… - ritascavone : RT @michelegiorgio2: Israele, stasera decine di migliaia di israeliani manifestano contro Netanyahu a tre giorni dal voto. Ma non rappresen… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele migliaia Israele: Gerusalemme, imponente protesta contro Netanyahu a tre giorni dalle elezioni Gerusalemme, 21 mar 09:55 - Decine di migliaia di persone si sono radunate a protestare ieri sera a Gerusalemme contro il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu,...

Il record di Johnson: vaccino a metà Paese ... in rapporto alla popolazione solo Israele ha fatto meglio, inoculando almeno una dose a quasi il ... Le società farmaceutiche vengono aiutate nella conduzione dei test, si crea un registro con migliaia ...

Israele, migliaia protestano davanti alla casa di Netanyahu - Mondo Agenzia ANSA Israele, migliaia protestano davanti alla casa di Netanyahu Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e l’esercizio dei diritt ...

Israele, ancora proteste contro il premier Netanyahu (LaPresse) Migliaia di israeliani sono scesi di nuovo nelle strade di Gerusalemme per manifestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu in vista delle ...

Gerusalemme, 21 mar 09:55 - Decine didi persone si sono radunate a protestare ieri sera a Gerusalemme contro il primo ministro di, Benjamin Netanyahu,...... in rapporto alla popolazione soloha fatto meglio, inoculando almeno una dose a quasi il ... Le società farmaceutiche vengono aiutate nella conduzione dei test, si crea un registro con...Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e l’esercizio dei diritt ...(LaPresse) Migliaia di israeliani sono scesi di nuovo nelle strade di Gerusalemme per manifestare contro il primo ministro Benjamin Netanyahu in vista delle ...