Gasperini sorride | la sua idea “geniale” ha funzionato

(Di domenica 21 marzo 2021) L’Atalanta non ha alcuna intenzione di mollare: a Verona finisce 2-0 per la formazione allenata dache blinda il quarto posto Senza Muriel, Ilicic e Gosens, i primi due in panchina e il terzo assente per infortunio, l’Atalanta batte anche l’Hellas Verona e blinda il quarto posto salendo a quota 55 punti. Funziona l’intuizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gasperini sorride

anche l'Atalanta, eletta migliore squadra, con Gian Pieroche batte Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi nella sezione dedicata agli allenatori. I laziali Luis Alberto e Ciro Immobile ...Buone notizie per Robin Gosens e per l'Atalanta di Gian Piero: l'esterno non ha accusato nulla di grave nel match contro il ...Miglior allenatore e miglior squadra: doppietta dell'Atalanta al Gran Galà del Calcio, che riceve i due premi relativi alla passata stagione. Gasperini: "Superare i propri limiti vale come un trofeo".Buone notizie per Robin Gosens e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: l’esterno non ha accusato nulla di grave nel match contro il Real Niente di grave per Robin Gosens, uscito anzitempo a Madrid ...