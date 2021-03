Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, De Siervo: «Accuse Sky non veritiere» (Di domenica 21 marzo 2021) «Non rispondente al vero, e anzi gravemente lesiva della reputazione dei nostri rappresentanti, è la Vostra affermazione che la Vostra lettera del 5 febbraio 2021 sia stata redatta in base all'invito espresso del nostro amministratore delegato e del nostri avvocati interni in sede di trattativa privata Al contrario, come ben potrà essere rappresentato dai presenti nell'ambito degli incontri durante la trattativa privata vi è stato espressamente... Leggi su digital-news (Di domenica 21 marzo 2021) «Non rispondente al vero, e anzi gravemente lesiva della reputazione dei nostri rappresentanti, è la Vostra affermazione che la Vostra lettera del 5 febbraiosia stata redatta in base all'invito espresso del nostro amministratore delegato e del nostri avvocati interni in sede di trattativa privata Al contrario, come ben potrà essere rappresentato dai presenti nell'ambito degli incontri durante la trattativa privata vi è stato espressamente...

Advertising

Pandivia1 : @Peppe24245235 @Richard53723060 @Andrea66264377 @s_rgiomau_o73 @michele_geraci Infatti non lo sono di serie B, i mi… - Peppe24245235 : @Richard53723060 @Pandivia1 @Andrea66264377 @s_rgiomau_o73 @michele_geraci I compagni di classe di mio figlio sono… - sole24ore : La Lega Serie A replica a Sky: «Accuse non veritiere» sui diritti Tv - othoofc : @sonoconfus4 non è molto ma fino a quando qualche piattaforma non ne acquisterà i diritti puoi trovare tutta la ser… - sportface2016 : #Sampdoria, le parole del presidente Massimo #Ferrero sui diritti tv della #SerieA -