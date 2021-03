Cristiano Ronaldo tocca 770 gol in carriera. L’omaggio di Agnelli al portoghese (Di domenica 21 marzo 2021) Domenica di festeggiamenti per Cristiano Ronaldo. Cona la tripletta al Cagliari della scorsa settimana, il campione lusitano ha raggiunto quota 770 gol in carriera. La Juventus ha voluto celebrare l’ennesimo traguardo del suo fuoriclasse portoghese. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, nel pre-partita di Juve-Benevento, ha consegnato a CR7 una maglia numero 770 con la scritta G.O.A.T. Il nostro Presidente consegna a @Cristiano la maglia per i suoi 7?7?0? gol…#CR770#JuveBenevento pic.twitter.com/yhPONT2uQj — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021 Foto: instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Domenica di festeggiamenti per. Cona la tripletta al Cagliari della scorsa settimana, il campione lusitano ha raggiunto quota 770 gol in. La Juventus ha voluto celebrare l’ennesimo traguardo del suo fuoriclasse. Il presidente bianconero, Andrea, nel pre-partita di Juve-Benevento, ha consegnato a CR7 una maglia numero 770 con la scritta G.O.A.T. Il nostro Presidente consegna a @la maglia per i suoi 7?7?0? gol…#CR770#JuveBenevento pic.twitter.com/yhPONT2uQj — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021 Foto: instagram Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

