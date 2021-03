Catania, Baldini: “Merito della vittoria è tutto dei calciatori. Izco un leone”. Sarao: “Siamo una squadra forte” (Di domenica 21 marzo 2021) Il tecnico del Catania Francesco Baldini commenta il successo contro l'Avellino di questo pomeriggio al Massimino: "Mio esordio è stato positivo ma ringrazio i ragazzi per questo regalo che mi hanno fatto. Il Merito è loro perchè hanno dato tutto e io in due giorni non potevo fare miracoli. Ho trovato un gruppo sano e me ne sono accorto in questi pochi giorni. Ottimo primo tempo oggi con l'Avellino ma il Catania ha un organico con calciatori di grande qualità. Adesso recuperiamo le forze e ripartiamo con la consapevolezza di come abbiamo giocato oggi. Grande prova di sacrificio anche di Sarao ma lui deve fare gol e lo aiuteremo. Siamo calati fisicamente e alla fine qualcosa abbiamo concesso all'Avellino ma i ragazzi hanno lottato fino al 90'. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Il tecnico delFrancescocommenta il successo contro l'Avellino di questo pomeriggio al Massimino: "Mio esordio è stato positivo ma ringrazio i ragazzi per questo regalo che mi hanno fatto. Ilè loro perchè hanno datoe io in due giorni non potevo fare miracoli. Ho trovato un gruppo sano e me ne sono accorto in questi pochi giorni. Ottimo primo tempo oggi con l'Avellino ma ilha un organico condi grande qualità. Adesso recuperiamo le forze e ripartiamo con la consapevolezza di come abbiamo giocato oggi. Grande prova di sacrificio anche dima lui deve fare gol e lo aiuteremo.calati fisicamente e alla fine qualcosa abbiamo concesso all'Avellino ma i ragazzi hanno lottato fino al 90'. ...

