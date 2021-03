Campania, ultima coda d’inverno: ma dalla prossima settimana arriva la primavera (Di domenica 21 marzo 2021) Ancora temperature rigide in Campania in questi giorni. Oggi le minime toccheranno i cinque gradi e le massime non supereranno gli undici gradi, nonostante il bel tempo. Non andrà meglio a inizio settimana. Campania, ultima coda dell’inverno: ma sta arrivando la primavera Da lunedì 22 marzo ci sarà un ulteriore brusco calo della colonnina di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 marzo 2021) Ancora temperature rigide inin questi giorni. Oggi le minime toccheranno i cinque gradi e le massime non supereranno gli undici gradi, nonostante il bel tempo. Non andrà meglio a iniziodell’inverno: ma stando laDa lunedì 22 marzo ci sarà un ulteriore brusco calo della colonnina di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

finitoilgin : Quante mazzate che darei alle persone che commentano il bollettino giornaliero dei contagi della Regione Campania.… - ItaliaPopolare : Buon lavoro a #GennaroSalzano nuovo #delegatopopolare per la #Campania, rappresentante dell'ultima sede storica stu… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Zonarossa dal 15 marzo al 6 aprile per Emilia Romagna, FVG, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Pro… - ACaldoro : @EnricoLetta qui le scuole sono chiuse da un anno e ti permetti di parlare di scuola? il voto ai 16enni e il vaccin… - GAZZETTACAMPANA : COVID IN CAMPANIA IERI SERA 2000 CONTAGGI,LA RASSEGNA STAMPA ULTIMA ORA ANSA E LA GAZZETTA CAMPANA TUTTO E DI PIU'… -