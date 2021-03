Belen, la battuta di Pio e Amedeo a De Martino che fa discutere. Gelo in studio. Tutti in imbarazzo (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo come nel loro stile non risparmiano nessuno. Nel mirino dei comici, ospiti della prima puntata del serale di "Amici" è finito Stefano De Martino, ex marito di Belen... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Pio ecome nel loro stile non risparmiano nessuno. Nel mirino dei comici, ospiti della prima puntata del serale di "Amici" è finito Stefano De, ex marito di...

Advertising

Chiara27381581 : RT @Iperborea_: Il gelo che è calato a casa mia dopo la battuta a De Martino sulla gravidanza di Belen, non lo so, neanche fossimo noi Ceci… - infoitcultura : La battuta di Pio e Amedeo su Belen che gela Stefano De Martino: “Non posso ridere” (VIDEO) - infoitcultura : Amici, Pio e Amedeo e la battuta a Stefano de Martino su Belen: «Il bimbo non è tuo? Lei se li sceglie tutti uguali» - ForfaitMarcello : @Parpiglia Se vai oltre i limiti di buon senso consentiti il passaggio dal recitare il personaggio del cafone ad es… - FunweekMag : #Amici20 Come ha reagito Belen alla battuta di Pio e Amedeo su De Martino e la sua gravidanza… -