Allegri: “Quando ero alla Juve dissi di no al Real Madrid. A giugno voglio tornare ad allenare” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri parla a Sky Sport nel corso del Club. Tra i vari temi, l’ex Juventino parla di qualche rifiuto fatto a qualche club. Queste le sue parole: “Se ho rifiutato qualche squadra? In questi anni fermo no. Solo tre anni fa Quando il presidente del Real Madrid mi chiamò, dissi che sarei rimasto alla Juventus. Ora mi hanno chiamato anche di recente ma ho detto di no: a giugno però voglio tornare ad allenare. Ho voglia di tornare, mi mancano i giocatori perché da loro ho imparato tanto nel corso della mia carriera. I grandi giocatori non hanno interesse della zona, di altre cose ma vogliono l’uomo contro uomo, uno contro uno, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimilianoparla a Sky Sport nel corso del Club. Tra i vari temi, l’exntino parla di qualche rifiuto fatto a qualche club. Queste le sue parole: “Se ho rifiutato qualche squadra? In questi anni fermo no. Solo tre anni fail presidente delmi chiamò,che sarei rimastontus. Ora mi hanno chiamato anche di recente ma ho detto di no: aperòad. Ho voglia di, mi mancano i giocatori perché da loro ho imparato tanto nel corso della mia carriera. I grandi giocatori non hanno interesse della zona, di altre cose mano l’uomo contro uomo, uno contro uno, ...

