Verissimo, Rula Jebreal: «A Sanremo mi sono impadronita della mia storia» (Di sabato 20 marzo 2021) «La storia di mia madre purtroppo non è un’eccezione e la pandemia ce lo sta mostrando». In collegamento da New York, Rula Jebreal ha ripercorso la sua storia personale, ospite di Verissimo e intervistata da Silvia Toffanin. Il primo ricordo è quello per la madre Nadia, morta suicida dopo essere stata ripetutamente stuprata. «Quando c’è una crisi le prime a pagare sono le donne. È quello che continua ad accadere a milioni di donne che vivono in Paesi in guerra dove lo stupro è usato come arma di guerra. Le donne diventano un target». Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) «La storia di mia madre purtroppo non è un’eccezione e la pandemia ce lo sta mostrando». In collegamento da New York, Rula Jebreal ha ripercorso la sua storia personale, ospite di Verissimo e intervistata da Silvia Toffanin. Il primo ricordo è quello per la madre Nadia, morta suicida dopo essere stata ripetutamente stuprata. «Quando c’è una crisi le prime a pagare sono le donne. È quello che continua ad accadere a milioni di donne che vivono in Paesi in guerra dove lo stupro è usato come arma di guerra. Le donne diventano un target».

Advertising

rubio_chef : Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un po… - Mari89835517 : RT @rubio_chef: Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un popolo dal… - giovannicoviel1 : RT @rubio_chef: Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un popolo dal… - FabioGaruccio : RT @rubio_chef: Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un popolo dal… - cristin86212732 : RT @rubio_chef: Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un popolo dal… -