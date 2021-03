Vaccino, casi in calo per operatori sanitari e anziani: i dati Iss sulla campagna di somministrazione (Di sabato 20 marzo 2021) Ci sono già risultati tangibili sugli effetti della campagna di vaccinazione. Sono delle tendenze, e quindi (per ora) solo delle curve nei grafici. In queste curve spiccano le differenze... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 marzo 2021) Ci sono già risultati tangibili sugli effetti delladi vaccinazione. Sono delle tendenze, e quindi (per ora) solo delle curve nei grafici. In queste curve spiccano le differenze...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo la stop a causa di un possibile legame con casi di trombosi, nella ripresa delle vaccinazioni con il vaccino A… - TgLa7 : ????EMA: VACCINO #ASTRAZENECA SICURO ED EFFICACE, NESSUN NESSO CON CASI RARI ???? - Agenzia_Ansa : L'Ema ha concluso che il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace ed i suoi benefici superano i rischi. Tuttavia… - Danilo117031871 : Fate sapere a #Draghi che in Lombardia ci sono casi accertati in cui non fanno vaccino a casa, neanche a persone co… - LBigiani : Il tasso di mortalità con Covid-19 (totale e senza patologie pregresse) sarà espresso come numero di casi su 100000… -