Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 20:10 (Di sabato 20 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 20 marzo spazio all'informazione in studio a Giuliano Ferrigno caso Open Arms la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega Matteo Salvini per i reati di sequestro di persona rifiuto di atti d'ufficio secondo l'accusa nell'agosto del 2019 Salvini avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi al largo di Lampedusa Intanto il neo segretario dem Enrico Letta attacca il capo della lega accusandolo di aver tenuto in ostaggio il Consiglio dei Ministri senza peraltro risultati sulle cartelle fiscali e parla di pessimo inizio Alvin e gli risponde C'è chi pensa lo ius soli e ciò che penso aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi basta con le polemiche Enrico Stai sereno Renzi intanto sfida il PD sulle riforme passiamo dice dalle parole ai fatti ...

