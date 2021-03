Ufficiale: Federico Guidi rinnova con la Casertana fino al 2023 (Di sabato 20 marzo 2021) La Casertana FC comunica di aver rinnovato per altre due stagioni il contratto con il tecnico Federico Guidi ed il suo staff. Un legame che si rafforza fino al 2023 alla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi, capace di andare oltre le iniziali difficoltà e di attestare la Casertana tra le formazioni più interessanti della serie C. Aspetti che hanno spinto la società a gettare le basi per un progetto tecnico proiettato al futuro. Coscienti che questo rappresenti un punto di partenza di un percorso che si preannuncia lungo e ricco di soddisfazioni. RINNOVO PER ALTRE DUE STAGIONI ?? ????????? ?? ?? ??????? ???????? ????? ??????? ???? ?? ???? Il comunicato https://t.co/rEWHPy0Q10 pic.twitter.com/6JITkyO8vP — Casertana F.C. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) LaFC comunica di averto per altre due stagioni il contratto con il tecnicoed il suo staff. Un legame che si rafforzaalalla luce dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi, capace di andare oltre le iniziali difficoltà e di attestare latra le formazioni più interessanti della serie C. Aspetti che hanno spinto la società a gettare le basi per un progetto tecnico proiettato al futuro. Coscienti che questo rappresenti un punto di partenza di un percorso che si preannuncia lungo e ricco di soddisfazioni. RINNOVO PER ALTRE DUE STAGIONI ?? ????????? ?? ?? ??????? ???????? ????? ??????? ???? ?? ???? Il comunicato https://t.co/rEWHPy0Q10 pic.twitter.com/6JITkyO8vP —F.C. ...

Advertising

orsini_federico : RT @angela_roveda: Lo sdegno dei penalisti italiani per la pagina di desolante inciviltà scritta dal servizio pubblico radio-televisivo. -… - ferrix88 : @Roger85674604 @cabula_federico @cris_cersei Ma tu non puoi nemmeno pensare a cosa sia accaduto, perchè non ne hai… - DailyMuslimIT : Pizzarotti vuole dare un luogo di culto ai musulmani parmensi di Redazione E' quello che fa intendere con un post… - federico_3372 : @cegceg5 @La7tv @OttoemezzoTW @Aifa_ufficiale @antonellaviol17 Stasera Nicola Magrini la farà tornare - Federico_flow : RT @lucianocapone: La forza delle istituzioni, come per i vaccini, è nella loro credibilità. Forse non oggi, ma entro un paio di settimanal… -