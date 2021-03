Tsitsipas ferma Musetti in semifinale ad Acapulco (Di sabato 20 marzo 2021) Acapulco (MESSICO) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la splendida cavalcata di Lorenzo Musetti all'”Abierto Mexicano Telcel”, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il 19enne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta approdato al penultimo atto Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 20 marzo 2021)(MESSICO) (ITALPRESS) – Siinla splendida cavalcata di Lorenzoall'”Abierto Mexicano Telcel”, Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di, in Messico. Il 19enne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta approdato al penultimo atto

Acapulco, Musetti si inchina a Tsitsipas: ma è standing ovation per lui Stefanos Tsitsipas Che settimana ? Una settimana da fenomeno, partendo dalle qualificazioni e dopo un inizio di stagione non straordinario. In Messico Lorenzo ha tagliato tanti traguardi, a partire ...

