Tabellone Wta San Pietroburgo 2021: Alexandrova guida il seeding, zero italiane al via

Il Tabellone e gli accoppiamenti del Wta di San Pietroburgo (Russia, cemento indoor), torneo che si terrà da lunedì 15 a domenica 21 marzo. La testa di serie numero uno è la padrona di casa Ekaterina Alexandrova mentre la due è la connazionale Veronika Kudermetova. Occhio anche a Jelena Ostapenko e Anastasia Pavlyuchenkova mentre non ci sono italiane ai nastri di partenza. Ecco il Tabellone aggiornato.

Tabellone WTA SAN Pietroburgo

FINALE
(WC) Gasparyan vs (8) Kasatkina

SEMIFINALI
(WC) Gasparyan b. (WC) Zvonareva 6-3 7-6(9)
(8) Kasatkina b. (4) Kuznetsova 1-6 6-1 6-2

QUARTI
(WC) Gasparyan b. (1) Alexandrova 6-2 7-5
(WC) Zvonareva b. (Q) Gasanova 6-3 6-1
(4) Kuznetsova b. (Q) Cristian 6-7(5) 6-3 6-3
(8) Kasatkina b. (2) Kudermetova 1-6 6-1 6-2

