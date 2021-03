Riso integrale allo zenzero con verdure e chutney (Di sabato 20 marzo 2021) (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:1 tazza da tè di Riso 3 tazze d’acqua 2 cm di radice di zenzero tritata 1 foglia di alloro 650 g bietole colorate (oppure spinaci o erbette) 1 lime bio 1 limone verde bio olio extravergine d’oliva burro salato foglie di coriandolo sale, paprika. Per il chutney (facoltativo): 2 mele 1 limone 1 cucchiaino di zucchero di canna 1 cucchiaio di aceto bianco 1/2 cipollotto fresco cumino, cannella. Procedimento Lessate il Riso in acqua salata con la foglia d’alloro e la scorza di metà limone, a fuoco basso e senza mai mescolare: l’acqua deve venir assorbita. Solo a metà cottura, aggiungete lo zenzero tritato. Nel frattempo, lessate le verdure. ... Leggi su iodonna (Di sabato 20 marzo 2021) (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:1 tazza da tè di3 tazze d’acqua 2 cm di radice ditritata 1 foglia diro 650 g bietole colorate (oppure spinaci o erbette) 1 lime bio 1 limone verde bio olio extravergine d’oliva burro salato foglie di coriandolo sale, paprika. Per il(facoltativo): 2 mele 1 limone 1 cucchiaino di zucchero di canna 1 cucchiaio di aceto bianco 1/2 cipollotto fresco cumino, cannella. Procedimento Lessate ilin acqua salata con la foglia d’ro e la scorza di metà limone, a fuoco basso e senza mai mescolare: l’acqua deve venir assorbita. Solo a metà cottura, aggiungete lotritato. Nel frattempo, lessate le. ...

