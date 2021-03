Porsche in F1 | confermati i contatti per il 2025

(Di sabato 20 marzo 2021) La notizia era nell’aria da tempo, adesso sembrerebbe esserci l’ufficialità. I vertici dellahanno confermato di aver avviato i primicon la Fia e Liberty Media per l’ingresso in F1 a partire dal. Con l’addio della Honda, che alla fine di questa stagione saluterà il Circus, per gli organizzatori della massima serie diventa imperativo attrarre nuovi costruttori. Il gruppo Volkswagen, che entrerebbe appunto con il marchio, sarebbe il primo della lista e andrebbe ad aggiungersi a Mercedes, Ferrari e Renault.in F1: voci su partnership con Red Bull La F1 guarda al futuro. E il futuro, in questo caso, ha una sola data:. Congelato lo sviluppo dei motori a partire dal 2022, le case automobilistiche presenti in griglia si attrezzano in vista ...

Ultime Notizie dalla rete : Porsche confermati

