Advertising

infoitsalute : Napoli, il comunicato sulle condizioni di Lobotka - CalcioPillole : #Napoli, il comunicato sulle condizioni di Lobotka - CIP Si precisa che #Lobotka in seguito ad una complicanza di… - BombeDiVlad : ???? ULTIM’ORA - #Napoli, comunicato sulle condizioni di #Lobotka ?? Le ultime sul centrocampista slovacco… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, le condizioni di #Lobotka - Paroladeltifoso : Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Lobotka -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli comunicato

Oltre a Petagna e Rrahmani, c'è anche Lobotka tra gli indisponibili per il, out anche dai convocati per il match con la Roma di domani sera . Il centrocampista slovacco ...con un...Il club: "Lobotka ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio"delsulle condizioni di Lobotka dopo la notizia della Gazzetta per la presenza del calciatore alla Clinica Ruesch . Notizia confermata dal, il club aggiunge che adesso il ...Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di salute di Stanislav Lobotka: la nota del club azzurro Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni ...Il Napoli: “Lobotka ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio” ...