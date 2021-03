Nagelsmann tra Tottenham e… Serie A (Di sabato 20 marzo 2021) Il nome di Julian Nagelsmann è tra i più vociferati per prendere il posto di Mourinho al Tottenham nella prossima stagione. Se da un parte i tabloid inglesi eleggono il tedesco come futuro manager degli Spurs, dall'altra, in Italia, c'è chi lo vorrebbe in un top club di Serie A.Secondo quanto afferma La Repubblica, infatti, in cima alla lista dei nomi di allenatori vagliati da parte della Roma in vista del prossimo campionato ci sarebbe proprio quello dell'attuale mister del Lipsia. Il sogno dei giallorossi resta sempre Massimiliano Allegri, che non è stato scartato ma che resta una strada complicata, ma Nagelsmann potrebbe guadagnare posizioni in queste ultime settimane.Attenzione anche all'ipotesi meno accreditata fino a poco tempo fa, ovvero la permanenza di Fonseca che ancora non sembra essere tagliato fuori. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Il nome di Julianè tra i più vociferati per prendere il posto di Mourinho alnella prossima stagione. Se da un parte i tabloid inglesi eleggono il tedesco come futuro manager degli Spurs, dall'altra, in Italia, c'è chi lo vorrebbe in un top club diA.Secondo quanto afferma La Repubblica, infatti, in cima alla lista dei nomi di allenatori vagliati da parte della Roma in vista del prossimo campionato ci sarebbe proprio quello dell'attuale mister del Lipsia. Il sogno dei giallorossi resta sempre Massimiliano Allegri, che non è stato scartato ma che resta una strada complicata, mapotrebbe guadagnare posizioni in queste ultime settimane.Attenzione anche all'ipotesi meno accreditata fino a poco tempo fa, ovvero la permanenza di Fonseca che ancora non sembra essere tagliato fuori. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann tra Calciomercato, Allegri e Sarri battuti | Ecco il prescelto Roma, resta in bilico il futuro di Paulo Fonseca: per la panchina il favorito sarebbe Nagelsmann, preferito ad Allegri e Sarri Una qualificazione ai quarti di Europa League che proietta la Roma tra le migliori otto della competizione. Nel frattempo c'è una qualificazione alla Champions ...

Arminia Bielefeld - RB Lipsia 0 - 1: diretta live e risultato finale Allenatore: Julian Nagelsmann. Reti: al 1' st Marcel Sabitzer. Ammonizioni: al 26' st Amos Pieper (... La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano ...

Nagelsmann tra Tottenham e… Serie A ItaSportPress Calciomercato Roma, per la panchina spuntano tre opzioni: lo scenario Calciomercato Roma: il casting per l'eventuale post Fonseca potrebbe ricondurre alle grandi opzioni Nagelsmann e Allegri.

Roma, Allegri e Sarri non sono i favoriti per la panchina Stando a quanto riferito da ‘Repubblica’, Allegri non sarebbe il favorito per la panchina della Roma, a cui piace anche Sarri. I Friedkin, in un tavolo a ...

