Il ritorno dei Negramaro in concerto (in streaming) è stato magico (Di sabato 20 marzo 2021) Che bello assistere di nuovo a un concerto, anche se dallo schermo di un pc o di un tablet. I Negramaro ci sono tutti. Giuliano Sangiorgi, di rosso vestito, Lele Spedicato, Danilo Tasco, Ermanno Carlà, Andrea Mariano e Andrea De Rocco. E anche il pubblico, dall’altra parte. Intorno, un drone che vola su Roma deserta, i tetti della Capitale e la cupola in vetro e acciaio, ideata da Massimiliano Fuksas, che si colora di blu. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) Che bello assistere di nuovo a un concerto, anche se dallo schermo di un pc o di un tablet. I Negramaro ci sono tutti. Giuliano Sangiorgi, di rosso vestito, Lele Spedicato, Danilo Tasco, Ermanno Carlà, Andrea Mariano e Andrea De Rocco. E anche il pubblico, dall’altra parte. Intorno, un drone che vola su Roma deserta, i tetti della Capitale e la cupola in vetro e acciaio, ideata da Massimiliano Fuksas, che si colora di blu.

Advertising

MarySpes : RT @LucianoBarraCar: E beh, la durezza del vivere trova il suo naturale limite nel conteggio dei morti...e dei non nati. Politiche malthusi… - flowofhappyness : Oggi ho solo preparato il minestrone con i cereali e svuotato il cestino dei panni sporchi, mi sento esausta come U… - 16q___ : RT @LucianoBarraCar: E beh, la durezza del vivere trova il suo naturale limite nel conteggio dei morti...e dei non nati. Politiche malthusi… - EntropicBazaar : RT @LucianoBarraCar: E beh, la durezza del vivere trova il suo naturale limite nel conteggio dei morti...e dei non nati. Politiche malthusi… - PaOlO_PaScAl : Ma se sostituissimo la parola in un titolo dei film con #Murru? Secondo me verrebbero fuori delle perle assolute… -