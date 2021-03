**Governo: Renzi, 'quelli che dicevano 'o Conte o morte' a casa, noi qui'** (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - davidefaraone : La voce “Associazioni Culturali” con la possibilità di donare loro il 2xmille è un segnale di attenzione verso la c… - RobertoMorisi1 : RT @PoliticaPerJedi: Per ora la crisi di governo aperta da Renzi ha prodotto solo effetti positivi: il tramonto di Conte/Casalino, l’arrivo… - piapinuccia50 : RT @gianrollandi: Per Draghi il Mes non è una priorità ,per l'attuale minor convenienza finanziaria. Ma non ne esclude l'utilità in presen… - babosbird : @marattin Grazie a #Renzi adesso non abbiamo il governo dei migliori, ma quello degli evasori fiscali. Il colpo di… -