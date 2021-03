Covid | in Abruzzo le scuole restano chiuse

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto una istanza cautela presentata contro la proroga della didattica a distanza per tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie dell’Abruzzo. I giudici di Palazzo Spada hanno così confermato il decreto del Tar dell’Abruzzo, per cui le scuole in Abruzzo restano chiuse.

Advertising

Agenzia_Dire : #Abruzzo, le scuole restano chiuse. - AnnaM23189 : RT @emmecola: A grande richiesta, la mappa dei genomi #sequenziati dall'Italia durante la seconda ondata di #Covid. Mediamente abbiamo sequ… - Adnkronos : #Covid #Abruzzo, oggi 370 contagi e 35 morti: 20 marzo - fisco24_info : Covid Abruzzo, oggi 370 contagi e 35 morti: 20 marzo: Il bollettino della Regione - Centralmente : Bollettino Covid Abruzzo, finalmente in discesa la pressione sul sistema sanitario... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

...di volontariato teatine si sentono 'emarginate' dalla gestione delle vaccinazioni antidopo ...a noi non deve interessare tutto ciò - si legge in un nota del direttivo regionale di AnpasO....la diffusione del contagio da- 19. Sono state, infatti, avviate le operazioni di esecuzione dei tamponi antigenici per tutti i dipendenti dell'Azienda Unica di Trasporto della Regione. ...Sono 370 i nuovi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra 6 mesi e 97 anni. Di essi 73 sono della provincia dell'Aquila, 163 di quella di Chieti, 65 del Pescarese e 64 d ...Il Molnupiravir sarebbe in grado di inibire la carica virale e di ridurre la trasmissibilità del Covid: ecco le parole di Bassetti ...