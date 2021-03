Biathlon oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist Inseguimenti Oestersund (Di sabato 20 marzo 2021) Il Biathlon oggi, sabato 20 marzo, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Svezia: a Oestersund si sta disputando l’undicesima ed ultima tappa della stagione con una serie di gare che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, con le pursuit di oggi e le mass start di domenica. Ci saranno tra gli uomini quattro azzurri al via: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel, e due azzurre tra le donne con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Il, sabato 20 marzo, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Svezia: asi sta disputando l’undicesima ed ultima tappa della stagione con una serie di gare che metterà in palio altri punti per la conquista della Sfera di Cristallo, con le pursuit die le mass start di domenica. Ci saranno tra gli uomini quattro azzurri al via: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel, e due azzurre tra le donne con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il...

Advertising

LisaVittozzifa1 : RT @FondoItalia: Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Sto cercando stabilità ed è difficile dopo tanti alti e bassi, ma sono soddisfatta per oggi' ht… - FondoItalia : Biathlon - Lisa Vittozzi: 'Sto cercando stabilità ed è difficile dopo tanti alti e bassi, ma sono soddisfatta per o… - YerleShannara : @EurosportCare Non era una domanda, era una constatazione. La programmazione la conosco perfettamente, per questo s… - ROBERTOBA81 : @DarioPuppo ciao Dario ma il biathlon oggi non va in diretta ? Orari grazie mille - argo979 : #Biathlon @MondoSportivoIT Positiva per gli azzurri la tappa di Nove Mesto. Oggi secondo posto della staffetta mi… -