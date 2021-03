Arisa dimentica Di Carlo e su Instagram lancia un messaggio di positività

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono passati pochi giorni da quando la sua relazione con Andrea Disi è bruscamente interrotta, manon ha perso il suo splendido sorriso. E susi mostra più bella che mai, in una foto che svela la sua sensualità e che rappresenta un vero e proprio inno alla. Nello scatto che l’artista ha condiviso sui social, la vediamo ritratta nel suo letto vestita soltanto di lingerie nera e un paio di tacchi vertiginosi. Il suo è unche punta ancora una volta al cuore dei fan, un nuovo tassello nel suo costante impegno a favore del body positive. Non è la prima volta chesi mostra senza filtri su, pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo diritto a sentirsi perfettamente a proprio agio con qualche piccola ...

