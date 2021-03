Anna Tatangelo rivela la brutta esperienza: “Non volli cantare… Me ne andai piangendo” (Di sabato 20 marzo 2021) La nota cantante, Anna Tatangelo, ha raccontato di aver vissuto una brutta esperienza, arrivando addirittura a non voler cantare Anna Tatangelo (Instagram)In diverse occasioni, Anna ha dimostrato di essere una ragazza molto sensibile, nonostante il successo che negli anni ha riscontrato. Qualche tempo fa ha parlato della differenza tra l’artista e la persona, affermando che spesso questa linea di demarcazione è davvero sottile. Nella sua carriera ha ottenuto molti riconoscimenti, tanto da venir considerata una delle giovani artiste di maggior talento. Diverse volte ha calcato il palco dell’Ariston, per l’esattezza ben otto. È anche grazie al Festival di Sanremo infatti, che al giorno d’oggi è così conosciuta. Nata a Sora, un paese che si trova al ... Leggi su kronic (Di sabato 20 marzo 2021) La nota cantante,, ha raccontato di aver vissuto una, arrivando addirittura a non voler cantare(Instagram)In diverse occasioni,ha dimostrato di essere una ragazza molto sensibile, nonostante il successo che negli anni ha riscontrato. Qualche tempo fa ha parlato della differenza tra l’artista e la persona, affermando che spesso questa linea di demarcazione è davvero sottile. Nella sua carriera ha ottenuto molti riconoscimenti, tanto da venir considerata una delle giovani artiste di maggior talento. Diverse volte ha calcato il palco dell’Ariston, per l’esattezza ben otto. È anche grazie al Festival di Sanremo infatti, che al giorno d’oggi è così conosciuta. Nata a Sora, un paese che si trova al ...

Advertising

Psylinski : @whiskysodandbj Quando la persona è zero, l'offesa è nulla Cit. Anna Tatangelo - raffars_russo : RT @marinella_pira: 'L amore non ha sesso ..il brivido è lo stesso!!!' Anna Tatangelo ???? - marinella_pira : 'L amore non ha sesso ..il brivido è lo stesso!!!' Anna Tatangelo ???? - frabarraco : RT @ProssimiC: Anna Tatangelo + Alba Parietti + KarmaB = combo micidiale #CanzoneSegreta - cggoldenx : fun fact: c’è chi mi ha detto che assomiglio ad Anna Tatangelo, e niente ora e diventata la gag preferita tra le mi… -